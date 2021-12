Az ERASMUS+ programnak köszönhetően idén két nemzeközi program, az All we need is a new sy(STEM) és a DigitALL Schools kezdődtek el a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban. Mindkét program a digitalizáció és robotika oktatásra gyakorolt hatását vizsgálja, tudatta portálunkkal az intézmény.

Az All we need is a new sy(STEM) programban iskolánként négy diák és két tanár látogatja meg a projektben résztvevő portugál, olasz, török, észt, finn oktatási intézményeit azért, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek a robotika oktatási módszereiről. Az első találkozót 2021 novemberében rendezték Törökországban. Itt drónok építésével és programozásával foglalkoztak a nemzetközi csoportok.

A legutóbbi törökországi projekttalálkozón | Forrás: Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium

Szintén Törökországban volt a DigitALL Schools program első találkozója is, melyet ez év októberében tartottak meg. Ez a tanároknak szóló program a digitális pedagógia és robotika oktatásának különböző módszereit mutatja be a résztvevő pedagógusok számára, akik a képzések után hazatérve az ott tanultakat megosztják saját kollégáikkal. Ebben a programban a gimnáziumunk mellett spanyol, török, szlovén, lengyel és finn iskolák vesznek részt.

Mindkét projekt kétéves, a tervek szerint 2023 májusában fejeződnek be.