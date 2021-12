A múlt hétvégén Battai Sugár Katinka ezüstérmes lett a vívók országos bajnokságán, ezzel pályafutása legjobb felnőtt magyar bajnoki eredményét érte el. A fiatal kardvívó olimpikon szépen zárta az igencsak mozgalmasra sikerült 2021-es évét, amit edzője, Dávid László értékelt a Hajdú-bihari Naplónak. – A ‘21 is sajnos a pandémia éve volt, úgyhogy – vívóterem hiányában – az elsődleges célunk az volt, hogy tudjunk hol edzeni – mondta a szakember visszautalva arra az időszakra, amikor a 2020-as őszi koronavírus-helyzet miatt folyosókon voltak kénytelenek tréningezni. – Szakmai szempontból az olimpiai kvalifikáció volt előtérben, hogy a tokiói játékoknak részesei lehessünk, és tisztességesen helytálljunk. Szerintem ezt sikerült is megvalósítani – fogalmazott.

A tavalyi évhez képest idén mindenképpen pozitívum volt, hogy több vívóversenyt megtartottak.

– December elején, húsz hónap után rendeztek megint világkupát a juniorkorosztálynak, ahol Battai Sugár egyéniben aranyérmet nyert. Ez egy rendkívül értékes győzelem volt, ahogy a legutóbb szerzett felnőtt magyar bajnoki ezüst is – mondta Dávid László, de hozzátette, hogy az idei év csúcspontját mégis az olimpia és az arra való felkészülés jelentette. – Nagy szerencsénk volt, hiszen csak a munkára koncentrálhattunk, én is hálás vagyok a munkahelyemnek, hogy elengedtek. Igazából ezért gondolom, hogy ezen időszak alatt tudtunk a legtöbbet fejlődni szakmailag, és szerintem ennek az eredménye, hogy az őszünk kiválóan sikerült – hangsúlyozta.

Forrás: Napló-archív

Lelkileg nehéz volt

Az olimpia kapcsán fontos megemlíteni, hogy a debreceni tréner szinte az utolsó pillanatokban tudta meg, hogy nem utazhat Tokióba a szigorított járványügyi szabályok miatt. – Az utazás előtti hétig úgy volt, hogy mehetek, utána derült ki, hogy mégsem. Szerencsére ez az itthoni felkészülést egyáltalán nem érintette, úgyhogy az zavartalanul zajlott. Lelkileg volt kicsit nehezebb ezt feldolgozni mind a kettőnknek, azonban az internet és a modern eszközök a segítségünkre voltak abban, hogy tudjuk tartani egymással a kapcsolatot. Én itthon átálltam tokiói „üzemmódra”, a japán időzóna szerint keltem és feküdtem, így akár egy nap többször is tudtunk beszélni Sugival, ha szüksége volt rá – emlékezett vissza.

A szakember szeptember óta a világklasszis kerekesszékes vívóval, Osváth Richárddal is együtt dolgozik.

– A klasszikus vívás egyik alapvető eleme a lábmunka, ez teljesen kiesik a kerekesszékes változatban. Kéztechnikai dolgokban nem, de az akciók egymásra épülésének szempontjából teljesen más a két ág. Nagyon sokat tanulok Ricsitől, remélem, hogy én is tudok neki valami újat mutatni – fogalmazott. Az Interfencing tagjai rendszeresen szoktak együtt edzeni a paralimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok sportolóval. – A partnerszékbe ülnek be a kadet- és juniorversenyzőink, ezzel segítvén a felkészülését, és cserébe a fiatalok is sokat tanulhatnak ezeken az alkalmakon. Még gyorsabban, még inkább előre kell gondolkodniuk a kerekesszékes vívásban a távolság lecsökkenése miatt. Itt nem fér bele, hogy egy-egy akciót hosszabban készítsenek elő, mert nincs rá annyi idő – árulta el a közös munka pozitívumait Dávid László.

Ennyien még nem voltak

Az Interfencing jövőre is folytatni szeretné a megkezdett munkát, céljuk, hogy bővítsék a kezdő csoportjuknak a létszámát. – Az élsportolóink előtt sűrű év áll, hiszen februárban-márciusban korosztályos világversenyek várnak rájuk, de előtte országos bajnokság is lesz. Mi akadémiai rendszerben működünk, ezért nem feltétlenül érmekben és helyezésekben gondolkozunk, hanem inkább a mutatott teljesítmény a mérvadó. Bár, az elmúlt években a jó produkciók rendre szép eredményekkel is párosulnak.

A felnőttekre nyáron Európa- és világbajnokság vár, ezeken Battai Sugár esélyes, hogy résztvevőként szerepeljen, illetve Osváth Richárd is több nemzetközi versenyen képviseli majd hazánkat. Szerencsére egészen sűrű év elé nézünk

– mondta. Az edzőnek és tanítványainak a karácsony és az előtte lévő 1-2 nap jut pihenőül, azonban a két ünnep között már folytatódik tovább a kemény munka. Január második hétvégéjén a klub 5-6 versenyzője junior-világkupán vesz majd részt Budapesten – ilyen nagyszámú debreceni versenyzőre korábban még nem volt példa.

Bakos Attila