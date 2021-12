Széles Diána hangsúlyozta, az, hogy a város a Daefivel közösen rendszeresen vállal szűréseket, hatalmas segítséget jelent a debrecenieknek. – A tematikus hónapokon túl folytatódnak az alapszűrések, és torna, illetve speciális jóga is lesz, a jövőben is. Eddig – 114 program létrehozásával – összesen csaknem 1800 ember vette igénybe ezeket a lehetőségeket. December a cukorbetegség elleni küzdelem hónapja lesz, melyhez két új, speciális gép is párosul – emelte ki.

Fotó: Kiss Annamarie