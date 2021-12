Mi várható a közeljövőben?

A jövő terveivel kapcsolatban az igazgató elmondta, 2022 tavaszán várhatóan egy tengerimalac-várost is átadnak. A közönségkedvencnek szánt látványosság a Nyuszifalva mintájára a kert népszerűségi faktorát növeli majd. Emellett az Európában mindössze húsz állatkertben megtalálható okapi befogadását is előkészítik. Az erdei zsiráf tartása természetvédelmi fontosságú kihívást jelent, mivel veszélyeztetett besorolású egyedről van szó.

Téli hónapok az állatkertben

A Hajdú-bihari Napló azon kérdésére, hogy milyen kihívást jelent az állatkert számára a téli időszak, Nagy Gergely Sándor így válaszolt:

– Ebben az évben sikerült a fűtésrendszerünket teljes mértékben megújítanunk. A tizenhét gázkazán lecserélése takarékossági és üzembiztonsági szempontból is szerencsés előrelépés. Az állatkert területén tíz állattartóhely igényel folyamatos fűtést, a gáztüzelés mellett cserépkályhával és villamosenergiával biztosítjuk a meleget a magasabb hőmérséklethez szokott állatok számára. A téli időszakban egy készenléti rendszert működtetünk, a villanyszerelő, a víz- gáz- fűtésszerelő kollégák 24 órás ügyeletben tartják karban az intézményt. A fűtés mellett az önitató rendszerek és a fűtött itatók kiegyensúlyozott működését is szabályozni kell. Valamint a takarmányozással kapcsolatban is komoly előírásoknak kell megfelelni, mivel minden állat különböző kondicionálási feltételeket igényel – mondta.

Nemes segítség az emberektől

Az ügyvezető kiemelte, a hideg hónapokra való felkészülés költségekben is jelentős, mivel a park látogatottsága ilyenkor visszaesik. A gazdaságos működtetés mellett az állatkert támogatói is hozzájárulnak az állatok megfelelő fenntartásához. Nagy Gergely Sándor örömmel adott hírt arról, hogy ebben az évben sikerült a főtámogatói kört bővíteni. Több nagyvállalattal stratégiai megállapodást kötöttek, az így felajánlott élelmiszerekkel a cégek hozzájárultak a takarmányozás költségeinek a megtakarításához. Emellett a magánszemélyek felajánlásai és az örökbefogadásból származó bevételek is sokat segítenek abban, hogy az állatok a lehető legnagyobb jólétben érezhessék magukat. Az igazgató elmondta, az állatkertet jelenleg 120 aktív örökbefogadó támogatja. Szerinte a folyamatosan növekvő adományozói létszám hűen tükrözi a felelős gondolkozást és a magyar emberek állatszeretetét.

