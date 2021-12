Rózsahegyiné Juhász Éva, a DKT elnöke felidézte: tavaly, amikor nem tudtak a szokásos módon gyűjteni, még akkor is 6 ezer 500 csomagot készítettek, most szeretnék, ha 7 ezer lenne ez a szám, tartalékolva az ünnep utáni időszakra is.

December 23-án délutánig, hétköznap 15-től 19 óráig, hétvégén 13-tól 19 óráig fogadják az adományokat.

– Cserébe adunk is valamit: az ide betérőket kézműves foglalkozásokkal várjuk, lehet beszélgetni, végre kicsit együtt lenni. Évről évre egyre többen csatlakoznak a DKT gyűjtéséhez, hiszen segíteni jó, és bízom abban, be tudjuk bizonyítani, hogy akiknek szüksége van rá, most is tudjuk segíteni – mondta.

SzT