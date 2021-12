Toldi Ottó kutatásvezető, az MCC Klímapolitikai Intézetének tagja többek között az esemény fontosságára is kitért. – Ha a foci picit jobban megy Magyarországon, sok millió szövetségi kapitányunk lesz. A vírushelyzet megmutatta azt, hogy sok millió virológiai és járványtani szakértőnk is van, és most, hogy kezd az energiahelyzet eldurvulni Európában, kiderült, hogy nagyon sok energiagurunk is. Azért vagyunk itt, hogy azt a pragmatikus, konzervatív gondolkodásmódot, amit a kormány 2010 óta végrehajtott az energiaszektorban, elmagyarázzuk – mondta a kutatásvezető, aki szerint a rezsicsökkentés nemcsak egy lózung, nagyon komoly infrastrukturális alapjai vannak.

Toldi Ottó | Fotó: Molnár Péter