Jövőre ismét 70 milliárd forint forrásra lehet pályázni, változás azonban, hogy az elbírálás időtartamát a korábbi 120 napról most 90-re csökkentik.

Terveik már most vannak

Utánajártunk, hogy a megyénkbeli települések vezetőségei milyen kérelmekkel pályáznak jövőre a Magyar Falu Programban. A megkérdezett polgármesterek mindegyike kiemelte: útépítéssel mindképpen terveznének.

Sárándon például azokat az utakat aszfaltoznák le, ahol jelenleg még egyáltalán nincsen szilárd burkolat. Ezen túl pedig közösségszervezéshez kapcsolódó szolgáltatásokra és eszközbeszerzésre pályáznak, így egyebek mellett aggregátor beszerzését célozzák meg. Dézsi András polgármester arról is beszélt, hogy többször pályáztak a polgármesteri hivatal épületének felújítása érdekében is, ezt most ismét megteszik.

Jócskán akad földút Bárándon is, a mintegy 11 kilométer hosszúságú útból öt még nincsen aszfalttal burkolva. Kovács Miklós polgármester éppen ezért útépítésre pályázna, továbbá befejeznék a ravatalozó már megkezdett felújítását. – Azt gondolom, hogy ilyen lehetősége nem volt eddig a kistelepüléseknek, mint 2018 óta a Magyar Falu Programnak köszönhetően. A tervezhetőség, a fejlődés óriási lehetőség a falvak számára – tette hozzá.

Ugyan 100 százalékos az úthálózat kiépítése Újszentmargitán, mégis pályázna a belterületi utak fejlesztésére az önkormányzat. Csetneki Csaba polgármester elmondása szerint ugyanis az utak állagán javítani szükséges. Mint mondta, az útépítés mellett önkormányzathoz tartozó kisebb épület felújítása és a falugondnoki gépkocsi cseréje volna fontos számukra.

Több mint ötven millió forint értékben fejlesztettek Sárrétudvariban, Magyar Falu Program támogatásával orvosi rendelőt, szolgálati lakást, művelődési házat, önkormányzati temetőt, utcát és óvoda udvart, valamint elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására is lehetőséget kaptak – mindezt a 2021-es évben. – Mindig vannak még feladataink és terveink, ezért 2022-ben is pályáznunk. Településünkön prioritást élvez majd egy szolgálati lakás felújítása, tovább folytatnánk azoknak a közösségi tereknek a felújítását, amelyek a civileknek adnak helyet – mondta el Kiss Tibor polgármester. Hozzátette, hogy az új kiírásként megjelenő digitális temetői nyilvántartás programra, továbbá járdaépítésre, vízelvezető csatornarendszer kiépítésre, és amennyiben a keretek lehetővé teszik, úgy szabadtéri színpad építésére is benyújtják az igényt.

Van, aki az elmúlt években tartaléklistára került pályázatait valósítaná meg – így tesz Kokad vezetősége. Ozsváth István polgármester azt mondta a Naplónak, hogy elmúlt két évben tartaléklistára kerültek a benyújtott pályázataik, de jövőre ismét megpróbálják az elképzeléseiket megvalósítani. Többek között a kül- és belterületi utak építése, az orvosi rendelő és a ravatalozó felújítása fontos számukra.

BBI