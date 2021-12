A kerekestelepi Szent Erzsébet Otthonban az egyszemélyes szobák látogathatók védettségi igazolvány megléte mellett, de elegendő a két oltás ténye is. A kétágyas szobákban lakókkal egy közös helyiségben van lehetőség a találkozásra. A hajdúböszörményi Fazekas Gábor Idősek Otthona is érvényes védettségi igazolvánnyal látogatható, a harmadik oltás egyelőre nem kötelező. A 132 férőhelyes intézményben egy beteg egy héten 20 percre fogadhat rokonokat, a kegyeleti látogatás nincs korlátozva. Amennyiben a hozzátartozó nem tudja igazolni a védettségét, kizárólag gyári csomagolású élelmiszereket tartalmazó csomag küldésére van lehetősége. Emellett a személyes találkozást nem igénylő kapcsolattartási lehetőségekkel – például telefon és Messenger – is élhetnek a családtagok.