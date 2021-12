Az országgyűlési képviselő szerint Debrecen igazi otthon: a közös hagyományunkkal, a mindennapok apró-cseprő ügyeivel és az előrelátóan alakított terveinkkel együtt.

– Bosszankodunk, mert nehezen evickélünk át a Bem téren, türelmetlenek vagyunk, mert autóval araszolunk a Mester utcán. Természetes indulatok, de természetes velejárói ezek annak a fejlesztéssorozatnak, aminek a révén Debrecen valóban a Budapest-Kolozsvár-tengely középpontjává fejlődik – vallja, hozzátéve, ez a város tartósan betölti azt a szerepet, amit az ország legnagyobb és legerősebb vidéki városaként, a Tiszántúl központjaként, a Partium és Erdély közvetlen anyaországi támaszaként be is kell töltenie.

Az ezredforduló utáni bő másfél évtizedben súlyos lemaradásokat kellett ledolgoznunk Debrecenben, mert a rendszerváltás első nyolc évét a város csendes belenyugvással élte meg, vagy ha úgy tetszik: szenvedte el.

Kezelni kellett a gazdasági összeomlást, hiszen a város korábbi szocialista nagyipara egyszerűen tönkrement, gondoljunk csak néhány emblematikus vállalatra; Göcs, Medicor, Házgyár, Konzervgyár, Járműjavító, Barnevál – idézte fel. Mint mondta, új alapokra kellett helyezni Debrecen gazdaságát, ekkor hirdette meg akkori polgármesterként azt a programot, amelynek lényege az volt, hogy a magas hozzáadott értékű ipart és szolgáltatást kell meghonosítani a városban, és ennek megfelelő urbanizációs programot kell mellé rendelni. – Minderre azért volt szükség, hogy legyen a debrecenieknek munkahelye, az átlagnál magasabb jövedelme, biztos jövőképe. Ehhez fejleszteni kellett a város infrastruktúráját a kertségi utaktól a teljes csatornázáson át a komplex hulladékgazdálkodási rendszerig, a Főnix Arénától a főtérig, a kettes villamostól és a közösségi közlekedés teljes megújításától a repülőtér fejlesztéséig. Nem lehet felsorolni, mennyi minden történt – húzta alá.

Kósa Lajos úgy véli, mindeközben a debreceniek, sőt az ország lakói is azt érezték, hogy a város felébredt szendergéséből és egy határozott program megvalósítását kitűzve maga elé, elindult a fejlődés útján. – Új cégek alakultak, telepedtek meg, köztük világviszonylatban is vezető technológiai cégek. A gazdasági konszolidációt felváltotta egy felfelé ívelő gazdasági virágzás. Munkát, megélhetést, jövőt találtak a munkát kereső cívisek. A gazdasági életben elért eredmények egyike, hogy a város vagyona az utóbbi két évtizedben megtöbbszöröződött – summázta a képviselő. Mint mondta, Debrecen erős város, s az ereje különösen most, a vírus okozta általános legyengülés idején ér sokat.

Évszázados képességünk a talpra állás, a szakadatlan előrehaladás. Nem véletlen, hogy jelképes állatunk a főnix, a tűzből, a pusztításból, a hamuból újjáéledni képes madár

– hangsúlyozta.

Minden adott

Kósa Lajos emlékeztetett arra, az elmúlt két évtizedben megerősítették azt az intézményhálózatot, ami a városlakókat szolgálja a mindennapokban. – Az évek folyamán a legsikeresebb és legnagyobb vidéki egyetemmé növekedett a Debreceni Egyetem. Vezérlő egysége annak az iskolavárosnak, ahol 70 ezer diák tanul valamilyen alsó-, közép-, vagy felsőfokú iskolában. Itt él közel negyedmillió ember, akinek a szellemi táplálékáról gondoskodik a Csokonai Nemzeti Színház, és a 2022 tavaszán elkészülő új Latinovits- színház – Csokonai Fórum –, a Déri Múzeum, a Méliusz könyvtárunk. Mindenünk megvan ahhoz, ahogy egyre jobban érezzünk magunkat – vallja.

A képviselő szerint a közösséghez tartozás élményének átélését biztosítja a képeslapokra való főtér, az Aquaticum a legújabb stranddal, a Kölcsey központ a MODEM-mel együtt, a királykategóriás Főnix, az uszoda, a varászlatos Nagyerdei park a Stadionnal a kellős közepén.

Folyamatos a munka ma is

A város hosszú távú fejlesztési tervét foglalja magában a Debrecen 2030 Program, ennek megvalósításával nap, mint nap. – Minden városnegyedben felújítunk, utakat építünk, mindent megteszünk a közlekedés feltételeinek javításáért. Bővül az elkerülő úthálózat és az autópálya-kapcsolatok száma is, elkezdtük a kelet-nyugat irányú, új 3-as villamos kialakítását – mondta. Hozzátette: – A Tóci, a Vénkert, az Újkert, a Fényesudvar közönsége a közvetlen közelében tapasztalhatja, hogy gyakorlatilag folyamatosan csinosítjuk, komfortosítjuk a közparkokat. Tiszta, virágos városban akarunk élni! Külön élmény tapasztalni a környezetvédelmi rettegéstől áthatott korban, amint egy igazi cívismozgalom, a Future Of Debrecen hogyan tud hozzájárulni Magyarország egyik legjelentősebb környezetvédelmi programjához, a Nagyerdő és az Erdőspuszták vízellátását biztosító Civaqua-programhoz – jegyezte meg. Kósa Lajos szerinte egy világjárvány korában a város becsületére válik, hogy arányosan egyetlen más magyar város sem fordít annyi energiát a házi orvosi rendelők megújítására, mint épp Debrecen. Mint mondta: ez a mi városunk, s a török hódoltság kora óta Debrecen missziója részben a magyar értékek őrzőse, részben a haza fejlődésének szolgálása.

KD