– Csapatként kell dolgozni, mert másként nincs eredmény. Büszke vagyok arra, hogy lakosaink olyan értékeket hoznak létre, mely a közeli és a távolabbi településeken is komoly értéket képvisel – emelte ki Tarsoly Attila. Hozzátette, jó időben kezdtek hozzá a fejlesztéshez, ez vezetett oda, hogy a településen lakók ma már megtalálják helyüket helyben is. Ez pedig nagy dolog. – A most kapott elismerés újabb célok megvalósítására ösztönöz bennünket – hangsúlyozta a településvezető.