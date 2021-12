A fejlesztések esetében a lehető legnagyobb mértékben érvényesítik a zöld szemléletet, de azon is dolgoznak, hogy a lakosság környezettudatossága is növekedjen. Ennek érdekében gyűjtőpontok létesültek, hogy a lakosság elhelyezhesse a használt sütőolajat, emellett új, teljesen elektromos hulladékszállító járművet helyeztek forgalomba, továbbá a szelektív hulladékgyűjtést fejlesztették. A városi intézmények energetikai korszerűsítése is folyamatos, a megújuló energiaforrást részesítik előnyben. Minden évben fásítanak, sőt, ebben az évben élő fenyőt díszítenek fel karácsonyfának. A városi beruházásoknál betartatják a szigorú környezetvédelmi követelményeket is. A projekt keretében kidolgozzák a gyógyfürdők fenntartható működésének hosszútávú stratégiai modelljét, hogy egy „zöld gyógyfürdő-hálózat” jöhessen létre.