Vannak, akik egyértelműen elutasítják a csoportosulást, többeket pedig a járványügyi korlátozások fognak vissza. Persze sokan erősítik azok táborát is, akik nem mondanak le a parádés évzárásról.

Dézsi András, Sáránd polgármestere a járványügyi kockázatot látja a közös ünneplésben. Lapunknak elmondta, a településen az utóbbi időszakban látszólag magasabb a halálozás aránya a születések számához képest, és nem kívánták önkormányzatilag megtámogatni ezt a tendenciát. Mint mondta, mindenki a saját felelősségére dönthet arról, milyen lehetőséget választ.



– Amíg a zenés-táncos rendezvények védettségi igazolványhoz kötöttek, addig egyébként sem szeretettünk volna nagyobb eseményt szervezni. Korábban Sáránd mindig valamilyen szülői kezdeményezés mögé állt be támogatóként szilveszterkor, de most a járványhelyzet ezt sem engedi – mondta.



Dézsi András | Fotó: Napló-archív

A jelenleg hatályos járvány­ügyi rendeletek figyelembevételével néhány kistelepülésen azért mégis hirdettek szilveszteri hacacárét, így együtt durranthatják a pezsgőt az éjféli harangszóra mindazok, akik a járványhelyzetben sem adják alább az év utolsó szórakozási lehetőségét.



Az Egyeki Étteremben például élő zenével, tűzijátékkal, tombolával és megannyi finom falattal várják a látogatókat, akik korlátozott létszámban válthattak jegyet. Hajdu-Murvai Veronika szervező úgy nyilatkozott: sokkal kisebb igény mutatkozott a közös ünneplésre idén, ebben pedig a belépőjegy ára és a kötelező védettségi kártya is közrejátszhatott. Mint mondta, nem bánja, hogy most kisebb lesz a létszám.



Fülöpön is együtt ünnepelhet egy kisebb társaság, hiszen itt Kálmándi Árpád szervező retró diszkóra invitálja a szórakozni vágyókat. – Hamisítatlan vidéki bulit tervezünk, a vendégeket vacsorára várjuk. A hagyományokhoz híven lesz tombola, melynek a bevételét most is jótékony célra ajánljuk fel – részletezte. Hozzátette, a járványhelyzet érezhetően hatással van a rendezvényszervezésre. Mint mondta, míg két éve a nyírábrányi művelődési zsúfolásig megtelt vendégekkel, addig most inkább zárt körű, 60-70 fős eseményt tartanak.

BBI