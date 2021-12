– jegyezte meg Boross Dávid. – A Magyarországon értékesített fák nagyobb része itthon termelődik, de van egy külön kategóriájú, magasabb osztályú Nordmann-fenyő, amelyet Dániából szerzünk be. Ennek a méterenkénti ára akár 8-10 ezer forint is lehet – mondta. Említette azt is: egyre nagyobb a kereslet a cserepes fenyők iránt.