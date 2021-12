Azért tesszük ezt, mert a baloldal megmutatta azt, hogy kormányzati oldalon mire képes. Ez magyarázza azt, hogy Gyurcsány Ferenc a legnépszerűtlenebb politikusok egyike az országban. Nem is kellene visszahivatkozni a 2010 előtti időkre, ha nem Gyurcsány Ferenc lenne a baloldal mostani vezetője is. A változás legfeljebb annyi, hogy fellépett a politika színpadjára a felesége is. Magyarul semmi nem változott. Az őszödi beszédben Gyurcsány Ferenc nemcsak azt mondta, hogy hazudtak reggel, éjjel és este, hanem azt is, hogy ha megszakadna, akkor sem tudnak többet, jobbat, mást. Ezért kell emlékeztetni az országot arra, hogy ez a csapat ennyit tud: 13. havi fizetés elvétele, 13. havi nyugdíj elvétele, devizahitel-csapda, családi támogatások elvétele, lakásadó. Ez a baloldal a régi baloldal, a vezetője pedig Gyurcsány Ferenc. Ezért mondjuk azt, hogy Magyarország előre menjen, ne hátra.