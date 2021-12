A műemléki védelem alatt álló Megyeháza felújított főhomlokzatának ünnepélyes átadóját rendezték meg szerdán az épület aulájában.

Az ünnepségen Rácz Róbert kormánymegbízott először arra emlékeztetett, hogy a homlokzat restaurációja egy többéves folyamat eredménye, az épület többlépcsős felújításon esett át az elmúlt években. Megújult a gépészet, a fűtésrendszer, napelem is került az épületre, a legnagyobb kihívást azonban a homlokzat jelentette.

Rácz Róbert | Forrás: Czinege Melinda

A telek történetét felidézve elmondta, hogy a Megyeháza helyén egykor a város első vendégfogadója, a Fehérló Szálló állt. A Debreceni Városi Polgári Közösség jóvoltából Debrecen városa ajándékozta a jelenlegi épület elődjét arra a célra, hogy Hajdú Vármegye központja legyen, ennek helyére épült a több mint százéves épület, mely egy időben úttörőházként is működött, majd a rendszerváltás után kapta vissza eredeti funkcióját.

A Megyeházán tevékenykedő szervezeteket, a kormányhivatalt, a megyei önkormányzatot és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei igazgatóságát a politikus szerint az köti össze, hogy hivatásuk szerint az itt élő polgárokat szolgálják.

– A szecesszió sok gyöngyszemet adott a hazának, többek között Debrecenben ezt a csodaszép épületet, mely olyan funkciókat visel ma is, ami a köz javát szolgálja – kezdte ünnepi beszédét György István államtitkár. Úgy fogalmazott: ez az építészeti stílus a hagyományokat és az innovációt is magában hordozza, és ezek a gondolatok formálódtak meg a kormány terveiben akkor, amikor a területi közigazgatás átalakításáról gondolkodott tíz évvel ezelőtt. – Országszervezésében Európának és a világnak is példát tudott mutatni az ország az elmúlt ezer évben megyerendszerével és azzal a közigazgatással, amit annak idején kialakított – mondta.

György István | Forrás: Czinege Melinda

Hangsúlyozta, hogy az az intézményrendszer, melynek a szervezése megtörtént, és a kormányhivatalok létrejöttével és a járási rendszer újraélesztésével, a kormányablakok kialakításával olyan közigazgatási fejlesztést hajtott végre, amely visszaigazolta működőképességét.

Megvalósítja azt az óriási változást, ami a területi közigazgatásban tetten érhető: a hatóság nem magasabb rendű félként ül szemben az ügyféllel, hanem partnerként.

– Épített környezetünk megbecsülésével egyben hagyományainkat is megbecsüljük – tette hozzá.

Forrás: Czinege Melinda

Emlékeztetett a pandémia miatt a területi közigazgatásra nehezedő feladatokra és szervezőmunkára. – Ez olyan közös összefogás eredménye, ami nélkül nem tarthatnánk itt – mutatott rá, végül megjegyezte: ma már a múlt megőrzése mellett a jelen kihívásainak is meg kell felelnie a területi közigazgatásnak, és lépést kell tartania többek között videótechnológiával, az automatikus döntéshozatallal és sok olyan informatikai fejlesztéssel, melyek az ügyintézők és az ügyfelek dolgát is megkönnyítik.

Célunk, hogy egy hatékony, gyors döntéshozatalra képes és minél kevesebb bürokráciával járó közigazgatást tudjunk működtetni

– fogalmazott végül.

A Megyeháza csaknem 350 millió forintból újult meg, az átadást jelképező nemzeti színű szalagot a köszöntők után Rácz Róbert, György István és Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke vágta el.