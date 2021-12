Több fontos évforduló is kapcsolódik mostanában a debreceni Kálvin térhez: 1924. január 28-án itt nyílt meg az Uránia Mozgó nevű mozi, majd 1960. december 16-án ebben a palotában avatták fel a Hungária Film- és Kamaraszínházat a Tánya című darabbal.

Az 1960. december 16-án felavatott Hungária Film- és Kamaraszínház | Reprodukció: Napló-archív

A Református Kollégium és a Református Főgimnázium révén is kimagasló jelentőségű és ismertségű városrész a XIX. században még egy igazi portenger volt, ahol akkoriban kóbor állatok is szabadon futkoshattak. A Murányi János-féle Debrecen lexikon szerint ezt az állapotot elégelte meg a cívisváros két áldozatkész kereskedője, Csanak József és Várady Szabó Lajos, akik 160 esztendeje, 1861-ben megalakították az Emlékkert Társulatot. Nekik köszönhetően készülhetett el a Nyugati és a Keleti Emlékkert. (Tervezték a Nagytemplom előtti rész beültetését is, de ehhez nem tudták megnyerni a közvéleményt.)

A hófedte Emlékkert Mirkovszky Géza 1894-es akvarelljén | Reprodukció: Napló-archív

A mai püspöki palota felőli parknak kerítést is kovácsoltattak, mely az István Gőzmalom műhelyében készült, ahol anno a Csokonai Színház egykori díszes kerítését is megalkották. A betelepített növények öntözése érdekében kutakat is ásattak, és megkezdődött a szobrok felállítása is. Ezáltal eredetileg a nyugati ligetben állt a Szabadságszobor és a Haldokló oroszlán, melyek helyén ma a Gályarabok emlékműve és a Bocskai-szobor található. A parkot 2010-re átépítették.