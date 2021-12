Kiss Attila polgármester úgy fogalmazott, ez a nyolcas szám még akkor is sok, ha a településen körülbelül kétszáz utca van. Hozzátette, persze lehetne több is, azonban mint egy házfelújításnál, úgy a város fejlesztésénél sem lehet mindent egyszer megcsinálni, sorban haladnak. Tudatta, a most elkészült utak aszfaltozására 40 millió forintos pályázati támogatást nyertek, ehhez az önkormányzat pedig 20 millió forintnyi önerőt tett. Arról is beszélt, folytatás következik, hiszen a TOP Pluszból és egyéb forrásból a jövő évben legalább ennyi, de inkább több utat szeretnének rendbe rakni a városban.