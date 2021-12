Advent harmadik vasárnapjának beköszöntével és karácsony közeledtével Hajdúszoboszló belvárosában tettünk egy ünnepváró sétát. Szerda délutáni ottjártunkkor megállapíthattuk, hogy fényes karácsfa pompázik a művelődési központ mögötti parkban, és többek között a fürdőépületen is fényfüzérek tündökölnek. Igaz, azon a részen most építkezés zajlik, de az arra járóknak így is örömükre szolgálhatnak a kandelábereken elhelyezett fénycsillagok és -hókristályok, valamint a harangház ünnepi ragyogása is.

Mindemellett a művelődési központban szép népművészeti kiállítás tekinthető meg, és a közeli, renovált katolikus templom (1788) is megér egy sétát. A református templom előtt jászol köszönti az arra járókat, sőt, a kirándulók azt is felfedezhetik, hogy Hajdúszoboszló belvárosában, a szabadtéri színpad területén is működik műjégpálya.