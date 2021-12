A városvezetés a diákok mellett a felnőtteket, a fiatal párokat is igyekszik segíteni. Közel 30 önkormányzati tulajdonú telket értékesít a város egységesen egymillió forint+áfa/telek áron, mely tartalmazza a tervdokumentációkat is, hogy a fiatal családok, építkezni vágyók lakáshoz jutását segítsék, illetve támogassák a fiatalság helyben maradását. A nehezebb pénzügyi helyzetben lévőknek használt lakás vásárlására is lehetőségük nyílik.