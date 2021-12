– Remélhetően azoknak is megédesítjük az ünnepét, akik lehet, hogy más ajándékot nem találnak majd a fa alatt. Mindent elkövettünk, hogy olyan meglepetéseket találjanak majd a gyerekek ezekben a dobozokban, amik valóban örömöt szereznek nekik – fogalmazott.

Mint elmondta, fontosnak tartják azt is, hogy személyes példákkal tanítsák meg a gyerekeket arra, milyen jó adni mindig, de az ünnep közeledtével különösen. Kiss István diákönkormányzati elnök az iskola első karácsonyi adománygyűjtő vásárának szervezésében és lebonyolításában is részt vett, és mint fogalmazott a, kezdeményezés teljes bevételét, több mint hatvanezer forintot fordítottak tisztálkodószerek és tartós élelmiszer beszerzésére, melyet szintén a Debreceni Karitatív Testületnek ajánlottak fel, melynek tiszteletbeli elnöke, Kiss Ábel Lukács kiemelte: a gyerekek „hozzák magukkal” azt a szándékot, mely szerint másoknak is jót akarnak, így őket kell a legkevésbé érzékenyíteni, míg a felnőtteket ennél már jóval nehezebb. Tudatta azt is, hogy a többi felajánláshoz hasonlóan a kedden átvett ajándékokat is szortírozni fogják, hogy minden gyermek a számára legmegfelelőbb csomag jusson el. A szülői munkaközösség elnöke, Sebestyén-Bodrogi Anett hangsúlyozta, hogy jövőre még nagyobb részt kíván vállalni az iskola a testület karácsonyi akciójából, végül Rózsahegyiné Juhász Éva ismertette a szervezet tevékenységének legfontosabb tudnivalóit.

SZD