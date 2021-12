Tavaly év végén a szigorú korlátozások miatt mindenhol elmaradt az utcabál és tűzijáték. A legtöbb helyen bár most sem lesz össz­népi vigasság, a pirotechnikai eszközök használata – ahogy arról korábbi híradásainkban is beszámoltunk – engedélyezett szilveszterkor este hattól másnap reggel hat óráig. A tűzijáték-mániások a 2021-es év utolsó napján hódolhatnak szenvedélyüknek, viszont oda kell figyelniük a szabályokra. Akik tűzijátékozni akarnak újévkor, azoknak szigorú előírásokat kell betartaniuk, akik nem tesznek eleget ennek, akár nagyobb pénzbüntetést is kaphatnak.

Megyénkben a legtöbb bevásárlóközpont parkolójában felfigyelhetünk a gondosan elkerített sátrakra, ahol megvásárolhatjuk a hangos, sokszor fülsüketítő, ám látványos partikellékeket. A Napló személyesen is felkeresett néhány árust, megtudakolván a legfontosabbakat: milyen terméket szabad venni, és mi az, ami tilos.

Zárt térben tilos

Legyünk tisztában azzal, milyen terméket vásárolunk, ugyanis a hatóságok súlyosan büntetnek, ha olyasvalakire csapnak le, aki szabálytalan eszközt kíván használni – intettek nyomatékosan a megkérdezettek.

Felhívták a figyelmet, ne feledjük, Magyarországon már 2005 óta tilos petárdázni. Még a birtoklása is szabálysértésnek minősül, akár 150 ezer forintos pénzbírság is kiszabható.

– A tűzijátékra vonatkozó rendelet három kategóriába sorolja a termékeket. Az első osztályba tartozókat akár lakáson belül is használhatjuk, ugyanis nem jelentenek nagyobb veszélyt. Ezeket – például tortatűzijáték – a 14 évnél idősebbek egész évben megvásárolhatják, illetve használhatják is. A kettes csoportba sorolandó kellékekért a 16 évnél idősebbek állhatnak sorba, mivel ezek már alacsony kockázatú kisebb tűzijátékok. Ezek ugyan házon belül nem, de a szabadban használhatók. A közepes pirotechnikai eszközök a hármas osztályba tartoznak: a szabadban, nagyobb területen lehet üzemeltetni, és csakis 18 éven felülieknek – ismertette lapunkkal Csengeri Péter pirotechnikus. Az utóbb említett osztályba tartozó termékek megvásárlása kizárólag december 28. és 31. között engedélyezett.

Ablakból, erkélyről ne!



A debreceni árusok egyöntetűen hangsúlyozták: ne tároljuk a pirotechnikai termékeket tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben, mindemellett tilos azokat tetőtérben, pincében, alagsorban tartani. – Minden egyes árucikkhez adunk használati útmutatót, amely részletesen leírja, hogyan kell biztonságosan alkalmazni az eszközt. Nagyon fontos, hogy közterületen működtessük a termékeket, ablakból, erkélyről semmiképpen ne indítsuk el ezeket – jegyezte meg Csengeri Péter. Majd kitért arra, mi a teendő azokkal az árucikkekkel, amelyeket nem „durrogtattunk el” szilveszterkor. – A hármas kategóriába tartozó tűzijátékokat január 5-ig van lehetőségünk visszavinni a forgalmazóhoz.

Mindenképpen tartsuk be a határidőt, mert ezen eszközök birtoklása szabálysértésnek minősül, s emiatt akár 150 ezer forintos büntetést is kaphatunk

– emelte ki.



Mint megtudtuk, némi áremelkedés tapasztalható volt a tűzijátékok terén, ám nehéz volt megmondaniuk az eladóknak, hogy pontosan mekkora, mivel az árusítás tavaly kimaradt. Idén igencsak bőséges a kínálat az említett termékekből, vannak pár száz forintosak, de akadnak olyanok, amelyek több tízezer forintba kerülnek. Mindemellett a négylábúak kedvelői is örülhetnek, ugyanis a polcokon már akadnak „kutyabarát” pirotechnikai eszközök is. Ezek korántsem adnak ki olyan óriási hangot, mint a megszokottak.

Gondoljunk a kedvenceinkre!

Bisteyné Magdolna, a Pacsi Kutyamenhely Alapítvány önkéntese a Naplón keresztül kívánja felhívni a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy szilveszter éjjelén nagyobb figyelmet fordítsanak a kedvencükre. – Mindannyian tudjuk, a négylábúak rettentően félnek a tűzijátéktól, újévkor találkozunk a legtöbb kóbor állattal az utakon. A nagy hanghatás miatt voltaképpen a vesztükbe menekülnek, ezért fontos, hogy december 31-én ne hagyjuk őket egyedül. Hiába kötelező, még mindig vannak olyan kutyusok, amelyek nincsenek csippel ellátva. Az ő gazdijaikat arra kérem, a nyakörvükre helyezzenek egy bilétát, amin feltüntetik a négylábú nevét, lakhelyét. Ha tehetjük, akkor a kinti kutyáknak alakítsunk ki a garázsban vagy a mellékhelyiségben fekhelyet, hogy kevésbé hallják a robbanásokat. Gondosan ügyeljünk arra, hogy az ablak zárva legyen, ha pedig sérült, hiányos a kerítésünk, akkor javítsuk meg kellő időben – fogalmazott.

