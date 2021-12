Ez év tavaszán indult el az a nagyszabású beruházás Nyíracsádon, melynek eredményeképpen várhatóan jövő év tavaszán átadják a nyírségi település első bölcsődéjét. Magyarország Kormányának támogatása révén a 202 millió forint vissza nem térítendő pályázati összegből megvalósuló intézmény az óvoda közvetlen szomszédságában kapott helyet.



Tasó László országgyűlési képviselő többször tett már látogatást az építkezésen, Nagy János polgármester is folyamatosan figyelemmel kíséri a munkálatok menetét. Örömét fejezte ki, hogy a kormány támogatásának köszönhető újabb beruházás nemcsak munkahelyet teremt a településen, de segíti a családok életét és a fiatalok helyben maradását is.

Lakossági igény hívta életre a bölcsődei beruházást. Mivel ez elsősorban a fiatal édesanyák részéről érkezett, mindent megtettünk, hogy segítsük a családok helyben maradását.

Tasó László országgyűlési képviselőtől minden támogatást megkaptunk, de kerestük a pályázati lehetőségeket is, hiszen a beruházás költségvetése meghaladja az önkormányzat anyagi lehetőségeit. A családok érdekeit és a munkahely­teremtést szem előtt tartó magyar kormány támogatásának köszönhetően tavasszal megkezdődtek a munkálatok, a tél beállta előtt pedig tető alá is került az épület, így tavaszig a belső munkálatokat lehet folytatni – fogalmazott a polgármester.

Családtámogatás, munkahelyteremtés



A falu első embere azt is elmondta, hisz abban, hogy a családok és az önkormányzat által fenntartott nevelési intézményeknek az a célja, hogy olyan gyermekeket neveljenek, akik felnőttként is megtalálják és megállják a helyüket az életben. Ennek egyik lépcsőfoka a család után a bölcsőde, amely most épül először Nyíracsádon. Az új intézményben elsősorban helyi, szakképzett személyzetet alkalmaznak majd, a munkahelyteremtés mellett pedig fontos hozadéka a beruházásnak az is, hogy a bölcsőde ellátásával növelni tudják az óvoda konyhájának kihasználtságát, ezáltal hatékonyabb működését is.

A várhatóan 2022 szeptemberében induló bölcsőde két csoportban, legfeljebb 24 gyermeket tud majd fogadni. Ezzel nemcsak munkahelyet teremtünk, de 24 édesanyát segítünk hozzá ahhoz, hogy visszakerülhessen a munka világába úgy, hogy közben csemetéjét biztonságban tudhatja

– hangzottak a polgármester szavai, aki különösen örül a jövő évi intézmény­átadásnak, hiszen 2022-ben lesz éppen 170 éve annak, hogy hazánkban megnyitotta kapuit az első bölcsőde.

