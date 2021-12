Óvódástól a nyugdíjasokig

Somogyi-Tóth Dániel, az LKK alapítója az eseményen elmondta, az évente 70 ezer látogatót fogadó ferihegyi Aeropark repülőmúzeumot üzemeltető központ egy tíz éve alakult szervezet a repülés népszerűsítésének ellátására, a repüléstörténeti hagyományok megőrzésére, értékeinek összerendezése. – A repülőtér-látogatás program Budapesten már az indulásunk óta működik, mivel azonban én debreceni vagyok, fontosnak tartottam, hogy ide is elhozzuk azt.

Azt gondolom, a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren vannak olyan tényezők, amelyek még élményszerűbbé tehetik a túrát, mint a fővárosban.

Hatalmas érdeklődés övezi a repülést, így remélem, a régióban élő embereknek egy hozzáférhető, a reptér életét, és a magyar repülést egyaránt bemutató túrát tudunk összeállítani – mondta az alapító, aki az újonnan alakuló helyi csapatra is kitért. – Az Aeropark debreceni csapata külön dedikált autóbusszal, helyi munkavégzéssel látja majd el a feladatokat. Az óvodásoktól akár nyugdíjasklubokig bárkit szívesen fogadnak, sőt akár osztálykirándulásként is maradandó élményeket okozhat a túra a fiatalok számára – mondta.

A debreceni egyéni reptérlátogatások a tervek szerint 2022 januártól minden szombaton indulnak, hét közben pedig az óvodás és iskolás csoportokat várják a szervezők, valamint a repülőtér munkatársai az adott korosztály igényeihez igazított tematikus tartalommal: legyen szó élménygazdag osztálykirándulásról vagy pályaorientációs napról.

Élményszerű, izgalmas

Kránitz Balázs, az LKK ügyvezető-helyettese szerint sokan azért jönnek reptérlátogatásra, mert még soha nem repültek. – Egyfajta ráhangolódás, próbálják ezt a világot megérteni, sok esetben akár a félelmeiket is leküzdve. Akadnak olyanok, akik már repültek, és annyira beszippantotta őket ez a világ, hogy szeretnének többet megtudni a részletekről, illetve van egy harmadik csoport is, a fanatikus repülésrajongók – emelte ki. – Általánosságban úgy építjük fel ezeket a túrákat, hogy élményszerű legyen: átesnek egy utasbiztonsági ellenőrzésen, illetve a légi közlekedés minden szeletéből hozunk be elemeket.

Mindig arról beszélünk, azt mutatjuk, ahol épp történés van, szinte sportkommentátorokat megszégyenítő módon: járatkiszolgálás, pilótaélet, légi utaskísérők, légiforgalmi irányítás, technikai háttér a repülésről, bármi, amire esetleg egy utas nem is gondolna.

Ha épp két járatot kiszolgálnak, ott mindig van annyi izgalmas látnivaló, apró részlet, amire fel lehet hívni a figyelmet.

Ottjártunkkor a havazások miatt épp a moszkvai járat jégtelenítését figyelhettük meg testközelből. Ennél azonban még rendkívülibb élmények is várhatnak a résztvevőkre, hiszen a debreceni repülőtéren akár a kivilágított futópályáján is lehetőség lesz végiggurulni az LKK Ikarus autóbuszával, sőt bepillantást nyerhetnek a régi katonai hangárak egyikébe is.

