Gyertyagyújtás, bejglisütés, meghitt családi esték. A karácsony előtti készülődés, legyen szó lakásdekorációról vagy a mennyei lakoma elkészítéséről, gyakran a legfontosabb teendőről vonhatja el a figyelmünket. A megyei katasztrófavédelem kimutatásai szerint a téli ünnepkör, a fűtésszezon az iskolai és a munkahelyi szabadságolások időszaka mind hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb valószínűséggel történjen tűzeset az otthonainkban. A Napló a hivatal sajtóosztályát arról kérdezte, hogy milyen, apróságnak tűnő, mégis lényeges részletekre kell odafigyelnünk annak érdekében, hogy szent­estét szirénazaj helyett a csengettyű hangja tegye izgalmassá.



Papp-Kunkli Nóra szóvivő először arra hívta fel a figyelmet, hogy fűtésszezonban és az ünnepek közeledtével egyre többet tartózkodnak a családok otthon, ez pedig a lakástüzek számát is megnöveli. – A statisztikák azt mutatják, hogy az ilyen típusú balesetek 99 százaléka emberi tevékenységre vezethető vissza, valamint az is látható, hogy reggel 6 és éjszaka 23 óra között keletkezik, pontosan akkor, amikor aktívabbak vagyunk – hangsúlyozta. A szakember rámutatott arra is, hogy ebben az időszakban többet főzünk, így egy kis figyelmetlenség elegendő ahhoz, hogy leégjen az étel vagy kigyulladjon az olaj. – Fontos, ha a zsír vagy olaj meggyullad, azt soha ne oltsuk vízzel – hangsúlyozta, mint minden esztendőben, de úgy tűnik, erre még mindig indokolt emlékeztetni a konyhában tevékenykedőket.

Húzzuk ki a töltőt!



Ezekben a hetekben a katasztrófavédelem felhívása szerint több elektromos eszközt használunk, ezek szintén veszélyforrást jelentenek. – Az elektronikai eszközöket nem úgy tervezték, hogy folyamatosan áram alatt legyenek – mutatott rá, majd megjegyezte, hogy ha nem használjuk a telefon, az elektromos fogkefe vagy a laptop töltőjét, akkor mindig húzzuk ki a konnektorból. A tűzoltók tapasztalatai szerint az ünnepi hangulat nélkülözhetetlen forrásait, a fényfüzéreket is érdemes áramtalanítani, ha már aludni mentünk, vagy távozunk otthonról, vásárláskor pedig törekedjünk arra, hogy megbízható terméket szerezzünk be, legyen hozzá magyar nyelvű használati utasítás, és legyen sértetlen az áru csomagolása. – Használat előtt a vezetéket is nézzük át, hogy nincs rajta szakadás vagy sérülés – tette hozzá.

A szóvivő jelezte: a nyílt láng miatt keletkező tűz a leggyakoribb, az ott felejtett adventi koszorúról, gyertyáról ugyanis hamar átterjed a tűz az asztalterítőre vagy függönyre, s onnan már nehéz megfékezni a lángokat. Érdemes tehát megfogadnunk és alkalmaznunk a fent említett tanácsokat, mert néhány apró mozdulattal megelőzhetjük, hogy füstbe ment terv maradjon a szeretet ünnepe.

SZD