Mint arról már a Haonon és a Naplóban is többször beszámoltunk, jelentős kerékpárút-fejlesztés zajlik Debrecenben az Attila tér és Bánk között is. A beruházás részeként egyebek mellett már elkészültek az új bicikliútrészek és -sávok a Vágóhíd utcai felüljáró belváros felőli ágán, valamint a volt dohánygyár és a Zsibogó között, további a külső, kertségi részeken is. Mindezeken túl immár a híd két oldalán is kijelölt zónában tekerhetnek a kerekezők, s ez azért is kedvező fejlemény, mert eddig a nyugati ágon nem használhatták az úttestet – emiatt pedig sokan a keskeny járdán, a gyalogosokat veszélyeztetve bicikliztek azon a szakaszon.