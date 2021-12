Csütörtökön tartották az év utolsó képviselő-testületi ülését Hajdúszoboszlón. Czeglédi Gyula tájékoztatásából kiderül, a több mint 30 napirendben többek között kisebb jelentőségű vagyonügyek mellett döntöttek Thököly Imre és Zrínyi Ilona mellszobrának megvásárlásáról, valamint civil szervezetek kérelmeinek támogatásáról. Két döntéssel is támogatják a multicsarnok projektjének gyorsított előrehaladását, valamint beadandó pályázatokhoz szükséges önerőkről, illetve tulajdonszerzésről (4-es út kivezető szakasza) is döntést hoztak. Zárt ülés keretében a leginkább várt döntés is megszületett,

mely szerint többségi szavazással a Járóbeteg Ellátó Centrum (JEC) vezetését a következő öt évben Böcsödi István pályázó nyerte el. A döntés a Kórházi Főigazgatóság jóváhagyását követően lép életbe.

HBN