A szervezők karácsony alkalmára időzítették a programot, így az érdeklődők már az ajándékaikat is beszerezhették az öreg tölgyek alatt. Az aranyvasárnapi forgatagra nem is lehet panaszuk a kilátogatóknak, hiszen árus, portéka és érdeklődő is szép számmal volt a délelőtti ottjártunkkor.