A korábbi években már kialakult nemes hagyománynak megfelelően ezúttal is ünnepi fényfüzérek ékesítik a Debreceni Egyetem előtti díszpark növényeit. A medencéket övező 20 tiszafán kígyózó lámpasorok messziről is jól láthatóan ragyogják be az Egyetem teret, mely ennek köszönhetően varázslatos hangulattal köszönti az adventet és a kirándulókat.