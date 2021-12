Újabb megyénkbeli település részesült belügyminisztériumi elismerésben – erről Vitányi István ország­gyűlési képviselő a hivatalos közösségi oldalán tájékoztatott a napokban. Körösszegapáti után ezúttal Pocsajt is Start Plusz 2021 díjjal tüntették ki. A település vezetősége kiemelkedő színvonalú munkát végző közfoglalkoztatóként nemcsak elismerő oklevelet, hanem mellé tízmillió forint támogatást is kapott. A pocsaji portékák megyeszerte ismertté válhattak, sőt, mostanra már rendkívül népszerűvé is váltak.

– Gratulálok Szöllősi Roland polgármesternek és csapatának, bebizonyították, hogy kitartó munkával igenis lehet piacképes, értékes termékeket előállítani – fogalmaz bejegyzésében a honatya.

HBN