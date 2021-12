Kevés az az átadóünnepség, ahol a jelenlévők mindegyike azt hangoztatja: a beszerzett eszközt remélik, hogy nem kell majd használni a jövőben.

Újszentmargitán csütörtökön mégis sokszor hangzott el ez a reményteli elképzelés, de nem is olyan meglepő módon, ugyanis egy újraélesztést segítő orvosi műszert vehetett át a település polgármestere.

– Azt gondolom, hogy leg­alább egy defibrillátor készülék minden településen kell, hogy legyen. Sajnos voltak és lehetnek is problémák, amelyek esetében a gyors beavatkozás elengedhetetlen.

Településünkön mindeddig nem volt ilyen orvosi készülék, de most a támogatásnak köszönhetően már elérhető számunkra is.

Úgy hiszem, hogy a településen élők biztonságérzetét, komfortérzetét nagyban növeli az, hogy – bár bízunk benne, hogy nem kell majd használnunk – rendelkezésünkre áll az eszköz – osztotta meg lapunkkal Csetneki Csaba, Újszentmargita polgármestere. Ha baj van, a mentők a riasztástól számítva mintegy húsz perc alatt érnek ki a településre. Van, amikor nincs ennyi idő, és a segítségre azonnal szükség van.

A defibrillátor, mely életet is menthet, a Béke utcán, a Fehér Liliom Gondozási Központban kap helyet. A polgármester kifejtette, ennek az az oka, hogy ott olyan szakképzett emberek dolgoznak, akik tudják, hogyan kell használni az eszközt.

Csetneki Csaba polgármester már korábban is egyeztetett Tiba István országgyűlési képviselővel arról, hogy szerinte kiemelten fontos lenne, hogy helyben is elérhető legyen az orvosi eszköz. Az országgyűlési képviselő a Magyar–Tajvani Baráti Tagozat elnökeként járt közben a kérésben. A tajvani kormány támogatásával, a Tajvani Külképviseleten keresztül juthatott hozzá Újszentmargita a műszerhez. Az ünnepélyes átadáson a külképviselet vezetője is tiszteletét tette.

Különleges találkozás volt

– Újdonság és egyben óriási megtiszteltetés volt számunkra, hogy egy másik országnak a helyi vezetője látogatott el hozzánk. Korábban semmilyen kapcsolatunk nem volt a Tajvani Külképviselettel – mondta el Csetneki Csaba. Hozzátette, a tajvani nagykövet felajánlotta számukra a támogatásukat a jövőben is, a polgármester szavai szerint pedig a további együttműködési lehetőségekről még gondolkodnak. – Jelen esetben nem gigaberuházásról van szó, de minden kisebb fejlesztés is sokat jelent egy település életében. Nagy megtiszteltetés az is, ha egy félmillió forint értékű defibrillátor beszerzéséhez segítő kezet nyújtottak a településünknek. Hálásak vagyunk azért, hogy az elképzelésünk megvalósításához partnerre találtunk – tette hozzá. Újszentmargita mellett további két település, Újtikos és Görbeháza is kapott defibrillátort, a felajánlás összértéke így mintegy másfél millió forint.

BBI



Borítókép: A Tajvani Külképviselet vezetője (balról) személyesen érkezett Újszentmargitára, hogy átadhassa a defibrillátort. Képünkön Csetneki Csaba (középen) és Tiba István (jobbról)