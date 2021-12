A legérdekesebbnek az utolsó napirendi pont, a közmeghallgatás ígérkezett a város képviselő-testületének idei utolsó ülésén, csütörtökön. Érthető módon elsősorban az előző heti két halálos kimenetelű közlekedési baleset kapcsán kértek szót a lakossági meghallgatás megszólalói. Felmerült a közlekedési jelzőlámpák elhelyezése a Fő utcán, mivel mindkét tragédia ott történt. Ezt korábban is kezdeményezte a város a megyei fennhatóságú közút kezelőjénél, ám a többszöri forgalomszámlálás eredménye az volt, hogy a közlekedők száma nem indokolja a jelzőlámpák felszerelését.



Maczik Erika polgármester jelezte, hogy január közepére egyeztetést kezdeményez a megyei közútkezelő, illetve a rendőrség illetékeseivel, hogy a változó közlekedési körülményekre a leghatékonyabban tudják felhívni a lakosság figyelmét.

Forrás: Marján László



A belterületi és a településre vezető utak állapota is szóba került: minél több útfelújítást szeretnének a nádudvariak az utcákban és a környező városokból ide vezető utakon is. A városvezető a kérdésre válaszul elmondta: az egyik legfontosabb feladatának tekinti az utak fejlesztését, és beszámolt a frissen elnyert támogatásokról két utcára (Puskin, Kádas) vonatkozóan. A külterületi utak közül idén újult meg a Hajdúszoboszlóról ide vezető út mintegy fele, illetve a 33. számú főútról idevezető, ún. elepi út jelentős része. Sikeres és jól előkészített pályázataiknak köszönhetően a közeljövőben a jelenlegi közel 56 ezer négyzetméternyi útalapos út 30 százaléka is aszfaltréteget kaphat. Igyekeznek minden utcába legalább útalapot lefektetni, ahol még nincs. Ilyen volt az elmúlt évben például a Vas Gereben utcán és a Déli soron, mintegy 400 méteren zúzottköves út kialakítása, ahol ezzel egyetemben 230 méternyi nyílt csapadékvíz elszikkasztására alkalmas burkolt árok kialakítása is megvalósult.

Jövőre a Hajdú utcán is terítenek útalapot.



A lakossági hozzászólások előtt még elfogadták a településfejlesztési és városgazdálkodási cégük idei háromnegyed éves beszámolóját, amiből kiderült: az idei évi teljesítést is nagyban befolyásolta a veszélyhelyzet, ami kapcsán pl.: a az ételkiszállításban is közreműködtek. Napirenden volt még a jövő évi belső ellenőrzési munka, illetve a testületi ülésterv is, valamint Napfény Óvoda és Bölcsőde szervezeti és működési szabályzata.



HBN



Borítókép: Útalapot kapott a Déli sor egy éve, a Hajdú utcára jövőre kerül sor.