A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának két szakembere is megkapta idén az Artisjus Zenetanári Díját. Az elismeréssel Váradi Judit és Romos Zsolt egyetemi docensek szakmai munkáját ismerték el.

Az Artisjus Zenetanári Díjával azokat a zenepedagógusokat jutalmazzák, akik tanári pályafutásuk során nagy hangsúlyt fektetnek a kortárs magyar zene terjesztésére és feladatuknak tekintik azt, hogy a zene iránt érdeklődő, a későbbiekben azzal foglalkozó nemzedékek anyanyelvükként értsék és népszerűsítsék a kortárs magyar zenét, ápolják annak hagyományait.





A díjazottak között volt Váradi Judit zongoraművész, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar egyetemi docense, aki már második alkalommal kapta meg az elismerést. Mint mondta, a kortárs zenében rejlő lehetőségek ösztönzik a folyamatos munkára. – Kétféle díj van az ember életében. Az egyik az addigi eredmények, egy élet munkájának a lezárását, elismerését jelenti, míg a másik egy megerősítés azzal kapcsolatban, hogy érdemes tovább dolgozni. Nyitott vagyok a kortárs zene irányába, nagyon szeretem azt a szabadságot és kihívást, amit a mindig megújuló zeneszerzői repertoár és a darabok megtanulása jelent – fogalmazott a hirek.unideb.hu-nak Váradi Judit.

Forrás: unideb.hu

Zenetári díjban részesült Romos Zsolt fuvolaművész-tanár, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar egyetemi docense, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója és gyakorlatvezetője, a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium fúvós tanszakvezetője is. – Nagyon megtisztelő a díj, mert ezt a szakma adja. Nemcsak a kortárs zenét, hanem a tanítás-nevelésben elvégzett munkát, a teljesítmény minőségét is elismerik és azt a nyelvezetet is, amit a diákok, a hallgatók felé közvetítünk. Igyekeztünk úgy átadni a tudást a fiataloknak, hogy rengeteg kreatív foglalkozáson kapcsoltuk össze a zenét más társművészetekkel, legyen szó irodalomról, festészetről, táncról, balettről, filmről. Ebbe a munkába igyekszünk aktív résztvevővé tenni a diákokat, hallgatókat, hogy aztán alkotóként vegyenek részt a folyamatokban – mondta Romos Zsolt.



Az Artisjus elismerését ebben az évben összesen tizenegy zenetanár és tizenegy előadóművész kapta meg, a kitüntetéseket pénteken adták át Budapesten. Az Artisjus Zenei Alapítvány 2007-től 2012-ig díjazta az akkreditált alap- és középfokú zenei oktatásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó zenepedagógusokat. 2018-ban az Artisjus Egyesület gondozásában indult újra a díjátadó.