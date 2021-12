Szerdán éjfélig vörös szín borította be a Debreceni Református Nagytemplomot a nemzetközi Red Wednesday (vörös szerda) alkalmából, amely az üldözött keresztyének iránti szolidaritást fejezte ki. A kezdeményezést az Aid to the Church in Need nevű szervezet indította, s a Nagytemplom a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárság felkérésére csatlakozott a demonstrációhoz.