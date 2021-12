– A lemorzsolódási faktor elhanyagolható, szinte mindenki tanárként kezdi a pályafutását, de emellett sokan játszanak szimfonikus zenekarban, különböző együttesekben. A tanszakra az ország minden területéről érkeznek, de az elmúlt évtizedekben volt már amerikai és mongol hallgatónk is – mondta az oktató, aki megjegyezte: a mentális és emberi szempontok is kulcsfontosságúak az oktatásban. – Aki esetleg lazábban veszi a feladatokat, azt a pontosság, a precizitás felé kell terelni, aki pedig izgulós típus, annál oldani kell a szorongást. Erősíteni, csiszolni kell a személyiségüket, ezáltal megtalálják magukban az ideális egyensúlyt. Egyénileg foglalkozunk mindenkivel, így a magánéleti problémákat is próbáljuk kezelni – emelte ki Szabó István.