Megtudhatják például, hogy hol találhatók Debrecenben a levegő minőségét mérő állomások, mit mérnek az ott elhelyezett műszerek, és arról is információt kaphatnak, hogy az egyes szennyezőanyagoknak milyen egészségkárosító hatásaik vannak. Az ökomenedzserek ezen kívül rendszeresen tartanak előadásokat, és a lakosság is fordulhat kérdéssel hozzájuk, akár e-mailben is a [email protected] címen.