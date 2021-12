Az elmúlt hétvégén a Nagyerdei körút, valamint az Egyetem téri körforgalom közötti útszakaszon ütemenként mindkét irányban lezártak átmenetileg egy-egy forgalmi sávot, mivel a vágányzóna javítására került sor. Ezen kívül befejeződött a Vörösmarty utca 9-11. szám előtti távhővezeték építése is. Az utcát még októberben zárták le és zsákutcaként üzemelt a munkálatok ideje alatt. Az építés végéig mindkét oldalán megállási tilalom volt érvényben, és az abba történő be- és kihajtás a Vásáry István, valamint a Barna utca irányából volt lehetséges. Hétfőn pedig megkezdődik az ivóvízvezeték építése a Jósa Miklós utcán. A munkálatok miatt úton folyó munkákkal, útszűkülettel és ideiglenes forgalomkorlátozással is számolhatnak az arra járók.