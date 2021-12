Bodó Sándor arról is szólt, hogy ma már a megye bejárható, az út- és a vasúthálózat korszerűsödött. A megye gazdasági teljesítményéről elmondta, sok szervezet, cég és település dolgozik együtt, ennek látható eredményei vannak. – Konkrét növekedés van a GDP vonatkozásában, és ha megnézzük, mennyien dolgoznak most a megyében, akkor azt tudjuk mondani, hogy 72,3 a foglalkoztatási ráta, ami hajszál híján megegyezik az országos átlaggal. A munkanélküliségi ráta a megyében 6 százalékos, ez sajnos rosszabb, mint az országos átlag, hiszen az 4 százalék környékén van, de jobb, mint az uniós – ismertette. Leszögezte: ezért tenni is kell.