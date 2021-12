– A település élhetővé tételének szempontjából alapvető, hogy legyenek kisboltok, amelyek kiszolgálják a lakosságot a mindennapokban. A helyi vállalkozónk most nemcsak nagyobb, átláthatóbb üzletet alakíthat, de a termékskáláját is bővítheti, így még inkább ki tudja majd szolgálni a helyi igényeket. A tervek szerint a bővítés után még egy helyi munkaerőt is alkalmazna. Ezenkívül szívesen vállalná a postai szolgáltatás végzését is – mondta a polgármester.