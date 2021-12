Pályaorientációs napot tartottak a helyi Kövy Sándor általános iskolában szerdán, Nádudvaron. Korábban üzemekbe, munkahelyekre látogattak a diákok, de most a pandémiás helyzethez alkalmazkodva a gyerekek maguk végeztek kutatómunkát. Ennek eredményeként számos hivatást mutattak be egymásnak. Ízelítőt kaptak egyebek mellet a burkoló, cukrász, rendőr, kozmetikus, fodrász, a manikűrös szakmákból. A mentősök munkáját egy valódi mentős, Pető József mutatta be.

Pető József | Fotó: Marján László