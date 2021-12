– Nagyon gyorsan és jól szervezetten halad az egészségügy részéről is az oltás, és a katonákat is csak dicsérni tudom. Az ápolók kedvesek, a doktornő pedig olyan óvatosan adta be a vakcinát, hogy alig lehetett megérezni a szúrást – mondta Kovács Margó. Az 50-es éveiben balmazújvárosi hölgy az orosz Szputnyikot-vakcinát kapta első két alkalommal, de annak hiányában harmadikként a Pfizert választotta.