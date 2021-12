– Tipikusan, helyi gyülekezeteken keresztül érnek célba a kék vödrökbe gyűjtött adományok – emelte ki Kiss Ábel Lukács, a Dorkász Szolgálat igazgatója, hozzátéve, a gyűjtésben nagy segítséget nyújtanak mára a vállalati világ szereplői is. – Több szinten összefognak cégek Debrecenből, és az ország más részeiről is, sőt nemzetközi vállalatokról is beszélhetünk. De ugyanúgy az intézmények, iskolák szerepe is kiemelendő, akik önkéntes munkával segítik a szervezetést, és maguk is töltik a vödröket – hangsúlyozta az igazgató.

Fotó: Kiss Annamarie