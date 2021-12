Mint arról tavasszal hírt adott a Debreceni Állatkert, az idei év dinamikus gyűjteményi bővülése keretében egy kéktorkú tragopán kakast is fogadott a Miskolci Állatkertből; ma pedig azzal az örömhírrel szolgálhat, hogy a jövevényhez végre tojó is érkezett a lengyelországi Wroclaw állatkertjéből. A remények szerint a két fiatal egyed hamarosan párba áll, így az intézmény jövőre már sikeres szaporulatról adhat hírt. A leendő tenyészpárt a látogatók is megcsodálhatják az idén érkezett többi különleges távol-keleti szárnyassal, köztük a himalájai fényfácánokkal, bóbitás fácánnal és díszes pávafácánnal közösen lakott társasröpdében.

Fotó: Debreceni Állatkert