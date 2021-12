A Szikora József atya iskola­lelkész által összeállított programok pénteken az intézmény görögkatolikus szellemiségét erősítették. A Szent Mihály győzelme c. színdarabot a felső tagozatos gyerekek adták elő a művelődési házban, később a nagycsoportos óvodások mutattak be hagyományőrző műsort, majd az elsősök csibeavatójára is sor került. Az iskolában Angyalok a Bibliában címmel diavetítést láthattak a tanulók, melyet vecsernye követett. Vasárnap templombúcsún vehettek részt az intézmény dolgozói, diákjai. Az ünnepi szent liturgiát Troszt Máté atya celebrálta.