– Nyolcszáz főre volt oltóanyagunk és időpontunk, 791 ember el is jött. Első körös oltásból 46-ot adtunk be, 745 pedig harmadik oltás volt. Minden korosztály képviseltette magát – tudatta Baráthné Megellai Erzsébet, a rendelőintézet vezetője. Elmondta, négyféle oltóanyagot kaptak, ezen a napon 107 ampulla Pfizert használtak el, 642 ember kapta ezt, a többiek Modernát, Sinopharmot vagy Janssent. Mintegy 40 egészségügyi és technikai dolgozó négy oltóponton, reggel 8 órától egészen este fél 6-ig végezte az oltást és az adminisztrációt. – Hétköznapokon a háziorvosok rendelési időben, a betegellátás mellett oltanak, de az a kapacitás véges. Ezért is szerveztük ezt a szombati oltónapot, így az is el tudott jönni, aki dolgozik. Szét tudtuk választani a betegellátást és az oltást, így zökkenőmentesebben ment – összegezte az intézményvezető.