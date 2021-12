Nagyon várom, hogy elkészüljön a 33-as főút melletti szakasz a nagyhegyesi körforgalomig. Onnan már most is kerékpárút vezet a faluig. A Nagyhegyes-Hajdúszoboszló szakasz szerintem kiváló, mindenkinek ajánlom. Van benne annyi szintemelkedés, ami még pont jól esik a kezdő biciklisnek is. A TOP-os pályázatok között szerepel az Ebes-Debrecen szakasz megépítése is, és ha az elkészül, akkor a Debrecen-Nagyhegyes-Hajdúszoboszló-Ebes-Debrecen út teljesítésének szerintem már komoly sportértéke is lesz.