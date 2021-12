Az eladók és vásárlók válaszaiból kiderült, hogy akár a tanszervásár vagy a karácsonyi ajándékok beszerzése, a Black Friday is szinte teljes egészében az online térbe költözött, igaz, az internetes hirdetéseket olvasva valószínűtlen termékekkel is bővült a kínálat. Az árengedmények örömünnepén akciós zártkerti ingatlanra, sőt jutányos áron plasztikai műtétre is szert tehet a szemfüles vásárló.