Az utóbbi időben egyre növekszik azok száma Körösszegapátiban, akik igyekeznek magukat védetté tenni a járvány veszélyétől, és jelentkeznek oltásra. A helyi orvosi rendelőben is elérhetőek a vakcinák, így a lakosoknak emiatt nem kell más településre utazniuk. A rendelési időben jelentkezők várakozás nélkül megkapják a védőoltást. Szabó Mihály háziorvos érdeklődésünkre elmondta, az influenza elleni vakcina is elérhető náluk, amelyre szintén sokan jelentkeznek. Mindemellett igyekeznek az emberek figyelmét felhívni a védekezés egyéb formáira is.