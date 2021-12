„A pandémia egyértelműen rámutatott arra, hogy olyan egészségügyi informatikai megoldásokra van szükség, amik lehetővé teszik az egészségügyi rendszerek összekapcsolását, az adatok távoli megosztását és amelyek mindeközben biztonságos megoldást nyújtanak az érzékeny egészségügyi adatok kezelésére is. A most induló fejlesztés a klinikai vizsgálatok hatékonyságának növelését hivatott elősegíteni és az amúgy is túlterhelt egészségügyi személyzet munkáját egyszerűsíteni az automatizálható feladatok átvállalásával. A fejlesztés során szorosan együtt dolgozunk a Debreceni Egyetemmel, eredményeinket az Egyetem szakértői validálják, visszajelzésük kiemelten fontos a kísérleti fejlesztés irányának meghatározásában” – tudatta Ferik Attila, a GE Healthcare szoftver-fejlesztési és ügyvezető igazgatója.