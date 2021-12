A járványügyi szabályozások miatt a finn Mikulás nem tud élőben, testközelben találkozni a debreceniekkel – közölte a Debreceni Advent Facebook-oldalán. Helyette viszont az Adventi Kuckóban felkereshető a debreceni Mikulás december 3. és 6. között, ahol közös képet is lehet készíteni vele, valamint verset is szavalhatnak neki a kicsik, és még kézműves foglalkozáson is részt vehetnek az érdeklődők.