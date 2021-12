Ez a megkapó jelenség pedig nem más, mint hogy immár műjég borítja a debreceni főtéren épülő korcsolyapályát és a Hatvan utca felőli ösvényen kanyargó jégösvényt is. Elkészült tehát a létesítmény alapja, bekapcsolták a hűtőgépet, és ha száraz és nem túl enyhe marad az időjárás, akkor a jég hízásának sincs különösebb akadálya. A teljes létesítményt várhatóan november végén, december elején vehetik birtokukba a téli sportok kedvelői. Jó hír az is, hogy mindeközben megérkezett a városcímer közelébe az a karácsonyfatalp is, amibe pénteken helyeik el a város karácsonyfáját.